Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 03:27

Раскрыто, что ждет ВСУ после освобождения российскими силами Новояковлевки

Марочко: ВСУ ждут проблемы с логистикой после освобождения ВС РФ Новояковлевки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Освобождение населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области имеет важное оперативное значение для российской группировки войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, продвижение российских подразделений создает серьезные логистические проблемы для Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как я и говорил ранее, освобождение Новояковлевки было лишь вопросом времени. Наши ребята зачистили там участок, расширили зону контроля. Ну и основное, конечно, — продвинулись до основной логистической трассы, которая снабжает ореховскую группировку ВСУ трассы H8-08, — сказал Марочко.

С достигнутых позиций российские подразделения теперь имеют возможность развивать наступление как на северо-запад, так и на юго-запад, усиливая давление на оборону противника. Эксперт добавил, что украинская сторона, несмотря на попытки сопротивления, вынуждена действовать в невыгодных условиях, отчасти обусловленных особенностями рельефа местности.

Минобороны России сообщило об освобождении Новояковлевки 27 января. Тогда же стало известно, что российские части взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.

Андрей Марочко
ВСУ
логистика
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван документ, гарантирующий безопасность сделок с недвижимостью
«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США
Как защитить деревья на даче от аномальных морозов: список срочных дел
Гороскоп на 28 января: Овнам действовать смело, а Весам ждать сюрпризов
Биография, личная жизнь, слова об Украине и СВО: где сейчас Ольга Кабо
«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе
При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек
Раскрыто, что ждет ВСУ после освобождения российскими силами Новояковлевки
Названа востребованная у россиян услуга, которая может скоро подорожать
«Локомотив» в очередной раз разгромил СКА в матче КХЛ
Российских пенсионеров могут обеспечить дополнительной выплатой
В Латвии приговорили ученого за участие в российской конференции
Военный монстр: оборонка ЕС «переплюнула» США — Брюссель готовится к войне?
Временные меры введены на Крымском мосту
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.