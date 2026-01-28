Раскрыто, что ждет ВСУ после освобождения российскими силами Новояковлевки Марочко: ВСУ ждут проблемы с логистикой после освобождения ВС РФ Новояковлевки

Освобождение населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области имеет важное оперативное значение для российской группировки войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, продвижение российских подразделений создает серьезные логистические проблемы для Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как я и говорил ранее, освобождение Новояковлевки было лишь вопросом времени. Наши ребята зачистили там участок, расширили зону контроля. Ну и основное, конечно, — продвинулись до основной логистической трассы, которая снабжает ореховскую группировку ВСУ трассы H8-08, — сказал Марочко.

С достигнутых позиций российские подразделения теперь имеют возможность развивать наступление как на северо-запад, так и на юго-запад, усиливая давление на оборону противника. Эксперт добавил, что украинская сторона, несмотря на попытки сопротивления, вынуждена действовать в невыгодных условиях, отчасти обусловленных особенностями рельефа местности.

Минобороны России сообщило об освобождении Новояковлевки 27 января. Тогда же стало известно, что российские части взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.