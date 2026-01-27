Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:15

ВС России освободили еще одно село

МО: группировка войск «Днепр» освободила село Новояковлевка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские части взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новояковлевка Запорожской области, — говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки «Днепр» в зоне своей ответственности ликвидировали более 60 бойцов ВСУ за сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, боестолкновения произошли в населенных пунктах ДНР и Запорожской области.

До этого командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай рассказал, что в ходе освобождения села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили мобильные телефоны со взрывными устройствами. Подобные ловушки опасны как для военнослужащих, так и для вернувшихся в населенный пункт мирных жителей, объяснил он.

Россия
ВС РФ
Запорожская область
сёла
