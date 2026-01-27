Капитуляция ВСУ и удар по «сокровищнице»: новости СВО к вечеру 27 января

Армия России освободила почти 20 населенных пунктов и лишила противника самых ценных вертолетов, начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов лично приехал на передовую, а Украина рискует капитулировать до 15 мая. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украина потеряла технику из боевой «сокровищницы»

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что в Сумской области уничтожили грузовик с ударными беспилотниками украинской армии. Атака попала на видео. Уточняется, что для уничтожения фуры военнослужащие применили ракетную систему залпового огня «Торнадо-С». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

По данным Military Watch Magazine, украинская армия также потеряла самые ценные вертолеты Ми-24 и Ми-8 в своем арсенале. Аналитики объяснили, что Ми-24 сочетает в себе функции боевой машины и транспортника, а Ми-8 активно используется ВСУ для переброски личного состава, грузов и огневой поддержки.

Герасимов лично приехал на передовую

Министерство обороны объявило, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов лично приехал на передовую. Он посетил командный центр группировки войск «Запад», где проинспектировал ход выполнения боевых задач.

Группировка войск «Запад» в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Герасимов рассказал, что войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он также сообщил о расширении полосы безопасности, которую формируют войска в приграничных районах. Это касается территории Харьковской и Сумской областей.

ВС РФ освободили почти 20 населенных пунктов

Герасимов объявил, что в январе российские войска освободили сразу 17 населенных пунктов. Речь идет более чем о 500 квадратных километрах территории.

Начальник Генштаба отметил, что на днях военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль город Купянск-Узловой в Харьковской области. Кроме того, по данным Министерства обороны, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области.

Как удары по энергетике отразились на Украине

Министерство обороны сообщило, что российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Как отметил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, российские атаки на энергетическую инфраструктуру лишают Украину возможности производить ракеты. По его словам, подобные меры помогают предотвращать удары ВСУ по объектам, расположенным на территории России.

Назван срок капитуляции ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Москва и Киев активно обсуждают число пленных, которых включат в новый обмен. Она выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время.

При этом, как предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук, Вооруженные силы Украины могут капитулировать до 15 мая. По его мнению, к этому времени российская армия способна освободить Славянск и Краматорск. Матвийчук также отметил, что армия России контролирует ситуацию и не пойдет на поводу у Соединенных Штатов.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

