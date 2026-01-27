Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:25

Герасимов доложил о важных успехах ВС России в зоне СВО

Герасимов: войска объединенной группировки ВС РФ наступают на всех направлениях

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Войска объединенной группировки Вооруженных сил Российской Федерации ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО, заявил начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, он также сообщил о расширении полосы безопасности, которую формируют войска в приграничных районах. Это касается территории Харьковской и Сумской областей.

Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях, — сообщил Герасимов.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ заявлял, что в декабре 2025 года российская армия продемонстрировала наиболее высокие темпы наступления. По его словам, объединенная группировка войск уверенно продвигалась вглубь вражеской обороны.

Также Герасимов информировал президента России Владимира Путина о ситуации в зоне специальной военной операции. Он отмечал, что российские войска продолжают успешное продвижение вперед, преодолевая сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины. По его данным, в декабре минувшего года под контроль перешла территория площадью 700 квадратных километров, а также 32 населенных пункта.

ВС РФ
СВО
Валерий Герасимов
Генштаб ВС РФ
