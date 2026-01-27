Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:13

Военэксперт ответил, что ждет ВСУ к возможному дедлайну по переговорам

Военэксперт Матвийчук заявил, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут капитулировать до 15 мая, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, к этому времени российская армия способна освободить Славянск и Краматорск.

Никто не может предугадать темпы продвижения [ВС РФ]. Я думаю, что мы контролируем эту ситуацию. И, конечно, на поводу у США мы не пойдем. К исходу весны, по крайней мере, я прогнозирую блокировку таких населенных пунктов, как Краматорск и Славянск. Но это еще не полное освобождение [Донбасса], так как там достаточно большие силы. Сегодня говорить конкретно о каких-то сроках преждевременно. Косвенные предпосылки [для капитуляции ВСУ к 15 мая] есть. Фронт трещит, и многие [украинские] солдаты дезертируют. Но такого обрушения, как бы нам хотелось, пока не наблюдается, — поделился Матвийчук.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», переданные российским военным, помогут ВС РФ освободить Донбасс от украинских сил. По его словам, сложные погодные условия на некоторых участках фронта делают использование легких и проходимых роботов особенно важным.

