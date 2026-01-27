Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:16

Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ

Военэксперт Кнутов: удары по энергетике лишают Украину возможности сборки ракет

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру лишают Украину возможности производить ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные меры помогают предотвращать удары ВСУ по объектам, расположенным на территории России.

ВС РФ работают по энергетической инфраструктуре [Украины], как правило в тех районах, где размещается военное производство. То есть мы периодически уничтожаем предприятия по сборке ракет. Проходит какой-то период времени, Украина с помощью Запада восстанавливает производство, размещает его в другом месте, затем мы находим его и снова ликвидируем. Благодаря этому решается вопрос по уничтожению и временному отключению предприятий, которые производят ударные средства нападения на территорию России, — поделился Кнутов.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетическая ситуация на Украине стала критической. По его словам, отключения электричества в стране затягиваются на 10–15 часов.

ракеты
ВСУ
ВС РФ
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.