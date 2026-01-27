Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ Военэксперт Кнутов: удары по энергетике лишают Украину возможности сборки ракет

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру лишают Украину возможности производить ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные меры помогают предотвращать удары ВСУ по объектам, расположенным на территории России.

ВС РФ работают по энергетической инфраструктуре [Украины], как правило в тех районах, где размещается военное производство. То есть мы периодически уничтожаем предприятия по сборке ракет. Проходит какой-то период времени, Украина с помощью Запада восстанавливает производство, размещает его в другом месте, затем мы находим его и снова ликвидируем. Благодаря этому решается вопрос по уничтожению и временному отключению предприятий, которые производят ударные средства нападения на территорию России, — поделился Кнутов.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетическая ситуация на Украине стала критической. По его словам, отключения электричества в стране затягиваются на 10–15 часов.