Устроили охоту на броню ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 января

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику и автомобили с десантом ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 28 января?

Дроны поразили бронетехнику и легковые авто с десантом ВСУ

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск „Восток“, поддерживая российские штурмовые группы, уничтожили бронированную технику и легковые автомобили с десантом, а также живую силу ВСУ на Запорожском направлении», — информировали в ведомстве.

В результате ударов были уничтожены бронемашины Humvee и «Новатор», а также другая автомобильная техника, которая применялась для снабжения и перемещения войск.

Министерство сообщило, что разведывательные беспилотники зафиксировали перемещение целей. Затем координаты и направления движения были незамедлительно переданы операторам ударных дронов. Прицельные удары были нанесены по технике на маршрутах выдвижения и в районах её сосредоточения.

Ослабляют оборону ВСУ у двух сел в ДНР

Российские войска методично разрушают укрепленные позиции ВСУ в Дробышеве и Яровой Донецкой Народной Республики. По словам военного эксперта Андрея Марочко, взятие этих населенных пунктов откроет путь для дальнейшего продвижения российских сил на Краснолиманском участке фронта.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска успешно развивают наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях, завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

«На участке Яровая — Дробышево у украинских боевиков серьезные фортификационные сооружения, глубоко эшелонированная оборона, поэтому наши ребята пока не идут лбом на амбразуру и обрабатывают позиции украинских боевиков для ослабления боеспособности подразделений противника, которые находятся в передовых порядках. Ну и после достижения определенных целей, я думаю, что наши ребята двинутся в южном направлении на данном участке. И не только в этих населенных пунктах. Есть также положительные предпосылки в районе Ставков, а это уже Краснолиманское направление», — сказал Марочко.

По словам военного эксперта, севернее Яровой российские военнослужащие достигли успехов в районе Александровки. За последние дни российские войска также расширили зону контроля в районе Дробышева, захватив несколько опорных пунктов противника и продвинувшись на юг.

Уничтожили пункты управления дронами «Баба-яга» ВСУ

В Купянском районе Харьковской области расчеты самоходных минометов «Тюльпан» Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили временные пункты дислокации и командные пункты тяжелых квадрокоптеров «Баба-яга» ВСУ. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России.

«Расчеты самоходных минометов „Тюльпан“ 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск „Запад“ уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) и пункты управления тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. Данные ПВД использовались украинскими боевиками для накопления, распределения и ротации личного состава», — сказали в военном ведомстве.

Военнослужащие группировки подчеркнули, что данный самоходный миномет считается одним из самых опасных и нежеланных средств поражения для ВСУ. Высокая разрушительная мощь 240-мм снаряда обеспечивает надежное уничтожение противника, технической инфраструктуры и военной техники.

Отразила контратаку ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении военнослужащие Западной группировки успешно отбили контратаку украинских сил у Нечволодовки. В ходе столкновения было ликвидировано около шести бойцов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка. Уничтожено шесть боевиков», — отметил он.

Кроме того, военнослужащие группировки, в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожили шесть минометов и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Бигма также сообщил, что ракетными войсками группировки «Запад» был нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации механизированной бригады противника.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа, барражирующий боеприпас RAM-2Х и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника. <…> Выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ», — добавил он.

