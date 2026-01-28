Командование Вооруженных сил Украины перебросило значительную часть иностранных наемников на ключевой участок фронта в Харьковской области. По информации военного эксперта Андрея Марочко, основная концентрация наемных формирований наблюдается в районе купянской агломерации, пишет ТАСС. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

По последним данным, которые мне поступали, основная часть наемников, если мы говорим за Харьковскую область, находится в районе купянской агломерации. А вот если мы говорим за Изюмское направление, то здесь наемников намного меньше, — сказал Марочко.

Украинское командование предпринимает попытки стабилизировать линию фронта по всем участкам специальной военной операции и наращивает количество контратак. В частности, отмечается рост активности на западных рубежах Луганской Народной Республики. По мнению Марочко, эти действия направлены на то, чтобы вернуть утраченные позиции и не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее военэксперт отмечал, что освобождение населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области имеет важное оперативное значение для российской группировки войск. По его словам, продвижение российских подразделений создает серьезные логистические проблемы для Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.