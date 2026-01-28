Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:51

Женщина погибла во время турпоездки по льду Байкала

Прокуратура сообщила о смерти туристки при опрокидывании УАЗа на льду Байкала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ольхонском районе Иркутской области автомобиль УАЗ с туристами на борту опрокинулся, заехав в ледяную расщелину озера Байкал, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. В результате аварии одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.

Инцидент случился в местности Маломорец. Водитель внедорожника, осуществлявший перевозку туристов, не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия в Ольхонском районе, повлекшего гибель человека, — указано в сообщении.

Отмечается, что остальные пассажиры, находившиеся в салоне, не пострадали. Этому, по словам очевидцев, способствовала оперативная помощь. Прокуратура будет устанавливать все обстоятельства и причины трагедии, включая вопросы, связанные с обеспечением безопасности пассажирских перевозок и оказания туристических услуг на льду Байкала.

Ранее в Иркутской области не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков. Их всех доставили в больницу. ДТП случилось на трассе Р-258 «Байкал».

