28 января 2026 в 07:40

В посольстве раскрыли судьбу попавших на военную базу США россиянок

Посольство России подтвердило задержание россиянок за въезд на военную базу США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посольство России в США подтвердило информацию о задержании в Калифорнии двух россиянок. В дипмиссии сослались на информацию от Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), согласно которой их поймали после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton, передает РИА Новости.

По информации Иммиграционной и таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Camp Pendleton в штате Калифорния две гражданки России, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что сейчас россиянки находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации. Консульские сотрудники ведут переговоры с ICE, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. При этом в дипмиссии обратили внимание, что Госдепартамент США до сих пор официально не уведомил российских дипломатов о задержании россиянок.

Ранее сообщалось, что две россиянки из Самары в поисках ближайшего ресторана «Макдоналдс» случайно заехали на территорию базы американской морской пехоты Camp Pendleton и были арестованы. По информации источников, россиянки ехали по трассе в Сан-Диего и воспользовались навигатором, чтобы построить короткий маршрут до заведения, который и завел их на военную базу.

