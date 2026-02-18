Сайт одного из московских аэропортов «сломался»

Сайт аэропорта Шереметьево перестал открываться по техническим причинам, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале. Там отметили, что специалисты делают все необходимое для скорейшего возобновления его работы. В пресс-службе призвали пассажиров проверять статус рейсов на табло терминалов и через службу информации.

Официальный сайт Международного аэропорта Шереметьево временно недоступен для использования по техническим причинам, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе видеохостинга YouTube. По информации сервиса Downdetector, максимальное количество обращений — 320 тыс. — поступило от жителей США. Так, 18% абонентов заметили проблемы в работе сайта, 16% пользователей столкнулись с трудностями при загрузке видео.

До этого пользователи социальной сети X из разных стран заявили о массовых сбоях в работе площадки. Согласно сведениям Downdetector, неполадки начались 16 февраля после 16:25 мск. Больше всего жалоб поступило из США (свыше 41 тыс.), а также из Японии (более 38 тыс.).