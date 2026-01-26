Подружки из Самары хотели в «Макдоналдс», а попали на военную базу США

Подружки из Самары хотели в «Макдоналдс», а попали на военную базу США Две россиянки заехали на базу американской морской пехоты и были арестованы

Две россиянки из Самары в поисках ближайшего ресторана «Макдоналдс» случайно заехали на территорию базы американской морской пехоты Camp Pendleton и были арестованы, сообщил Telegram-канал SHOT. Девушки уже трое суток находятся под стражей.

Как отметил канал, россиянки ехали по трассе в Сан-Диего и решили перекусить в ресторане быстрого питания. Они воспользовались навигатором, чтобы построить короткий маршрут до заведения, и свернули с дороги.

Девушки оказались у стоянки боевой техники, военные арестовали их, а машину забрали на штрафстоянку. По словам проживающих в США россиян, оказаться на территории базы по ошибке очень просто: все из-за того, что пропускной пункт расположен дальше, чем въезд на объект.

