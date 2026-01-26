Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:33

Подружки из Самары хотели в «Макдоналдс», а попали на военную базу США

Две россиянки заехали на базу американской морской пехоты и были арестованы

База Camp Pendleton, США База Camp Pendleton, США Фото: Cpl. Juan Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Две россиянки из Самары в поисках ближайшего ресторана «Макдоналдс» случайно заехали на территорию базы американской морской пехоты Camp Pendleton и были арестованы, сообщил Telegram-канал SHOT. Девушки уже трое суток находятся под стражей.

Как отметил канал, россиянки ехали по трассе в Сан-Диего и решили перекусить в ресторане быстрого питания. Они воспользовались навигатором, чтобы построить короткий маршрут до заведения, и свернули с дороги.

Девушки оказались у стоянки боевой техники, военные арестовали их, а машину забрали на штрафстоянку. По словам проживающих в США россиян, оказаться на территории базы по ошибке очень просто: все из-за того, что пропускной пункт расположен дальше, чем въезд на объект.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде по подозрению в мошенничестве. При обыске у задержанного изъяли 34 мобильных телефона, значительную сумму денег и другие доказательства.

До этого сообщалось, что в Таиланде турист может получить тюремный срок за то, что случайно наступил на купюру. Там изображен король, и любое действие, которое местные законы трактуют как неуважение, считается преступлением.

США
Россия
россияне
военные базы
рестораны
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.