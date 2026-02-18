Правнучка Никиты Хрущева Нина пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году, заявил Daily Storm замглавы крымского парламента Сергей Цеков. Так он отреагировал на интервью Хрущевой, где она назвала произошедшее «менеджерским ходом» прадеда.

Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской, — сказала правнучка советского лидера.

Цеков предположил, что женщина выгораживает родственника, поскольку Крым не сблизил две страны. Наоборот, регион стал «яблоком раздора», «напряжение копилось», считает он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что президент США Дональд Трамп спешит захватить Гренландию, чтобы встать в один ряд с отцами — основателями страны. Он добавил, что Трампу не дают покоя лавры президента России Владимира Путина, вернувшего Крым в «родную гавань».

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, таким образом генсек показал себя как человек без должных компетенций, силы и позитива.