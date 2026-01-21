Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:15

«Совсем не то»: Медведев объяснил разницу между Крымом и Гренландией

Медведев: Трамп хочет захватить остров, на который у США нет прав

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп спешит захватить Гренландию, чтобы встать в один ряд с отцами-основателями страны, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что Трампу не дают покоя лавры президента России Владимира Путина, вернувшего Крым в «родную гавань».

В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия — совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить, — написал Медведев.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил Евросоюзу нестандартное решение для обеспечения безопасности Гренландии. Он убежден, что только российский спецназ «Полярные медведи» защитит остров наилучшим образом.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что спор вокруг принадлежности Гренландии должны решать США и Дания. По его мнению, проблема лежит вне компетенции Евросоюза. Сийярто отметил, что вопрос статуса Гренландии не должен обсуждаться на уровне европейских институтов.

