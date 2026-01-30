«Лучше бы молчал»: в Крыму ответили на скандальные слова генсека ООН Депутат Цеков: Гутерришу нужно молчать, если он не может сказать правду о Крыме

Генсеку ООН Антониу Гутерришу нужно молчать, если он не может сказать правду о Крымском полуострове, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, высказывания Гутерриша — это яркий пример политики двойных стандартов.

Лучше бы Гутерриш молчал, если он не может говорить правду. Как это к Крыму принцип самоопределения неприменим, а Гренландия, видите ли, это другой вопрос? И те страны, которые стали государствами, в том числе при распаде Советского Союза, у них все нормально с самоопределением. А у нас никак нельзя. Это типичная ситуация и поведение пугливого чиновника, которое выражается в двойных стандартах или двойных оценках, которые он дает по вопросам международного права и международной ситуации. Такие чиновники неуважаемые, они ставят под вопрос существование и качество работы Организации Объединенных Наций, — высказался Цеков.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Гутерриш вольно толкует устав ООН в вопросе Крыма и Донбасса из-за страха перед США. По его словам, генсек Организации Объединенных Наций не имеет права на интерпретацию документа.