30 января 2026 в 11:23

«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу

Медведев указал на страх Гутерриша перед США в вопросе Крыма и Донбасса

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генсек ООН Антониу Гутерриш вольно толкует устав организации в вопросе Крыма и Донбасса из-за страха перед США, заявил в Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам политика, генеральный секретарь не имеет права на интерпретацию документа.

А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу ст. 96 самого Устава — и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН, — напомнил Медведев.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Позже лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий жестко раскритиковал заявление генсека ООН по самоопределению Донбасса и Крыма. По мнению политика, избирательная позиция главы организации создает опасный прецедент.

Дмитрий Медведев
ООН
Антониу Гутерриш
Донбасс
Крым
