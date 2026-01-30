Гутерриша обвинили в подрыве основ ООН из-за Донбасса Слуцкий: позиция Гутерриша по самоопределению Крыма и Донбасса опасна для ООН

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале жестко раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по самоопределению Донбасса и Крыма. По мнению политика, избирательная позиция главы организации создает опасный прецедент.

Высказывание Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к жителям Донбасса и Крыма подрывает фундаментальные принципы самой ООН, заявил политик. Слуцкий назвал такой подход «сегрегацией», которая ведет к праву сильного в международных отношениях.

Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают ее же основы. <…> Устав ООН — не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.