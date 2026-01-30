Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 01:01

Гутерриша обвинили в подрыве основ ООН из-за Донбасса

Слуцкий: позиция Гутерриша по самоопределению Крыма и Донбасса опасна для ООН

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале жестко раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по самоопределению Донбасса и Крыма. По мнению политика, избирательная позиция главы организации создает опасный прецедент.

Высказывание Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к жителям Донбасса и Крыма подрывает фундаментальные принципы самой ООН, заявил политик. Слуцкий назвал такой подход «сегрегацией», которая ведет к праву сильного в международных отношениях.

Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают ее же основы. <…> Устав ООН — не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Леонид Слуцкий
ООН
Крым
Донбасс
Антониу Гутерриш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины
Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе
Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы
«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ
Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы
Как выбрать, неожиданный вред: диетолог ответила на все вопросы о курятине
Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть
Холодный душ для Зеленского: Мерц закрыл вопрос с членством Украины в ЕС
Записи о детях могут исключить из загранпаспортов россиян
В Сербии изъяли рекордную по объему партию наркотиков
США могут лишиться поддержки европейской страны при атаке на Иран
Еще одна из стран отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира
«Никакой экзотики»: в МИД РФ прояснили ситуацию с послом ЕС в Москве
Стало известно о признании P. Diddy в причастности к убийству Тупака Шакура
Глава аппарата Белого дома получил записку с упоминанием Путина
Гутерриша обвинили в подрыве основ ООН из-за Донбасса
Тайные встречи Трампа с сепаратистами Альберты: США поглотят Канаду?
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ
В США отклонили проекты по предотвращению шатдауна
CAS отказался рассматривать апелляцию российского лыжника
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.