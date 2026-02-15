Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом генсек показал себя как человек без должных компетенций, силы и позитива.

Реакции никакой не последовало. Гутерриша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме? — отметил Константинов.

Ранее Константинов пригласил Гутерриша посетить полуостров и побеседовать с крымчанами. Заявление было сделано после того, как ООН дала официальный ответ на российский запрос о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН подчеркнули, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, якобы не является правовым прецедентом для новых российских регионов.