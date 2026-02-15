Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:08

Стала известна реакция Гутерриша на приглашение посетить Крым

Константинов: Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом генсек показал себя как человек без должных компетенций, силы и позитива.

Реакции никакой не последовало. Гутерриша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?отметил Константинов.

Ранее Константинов пригласил Гутерриша посетить полуостров и побеседовать с крымчанами. Заявление было сделано после того, как ООН дала официальный ответ на российский запрос о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН подчеркнули, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, якобы не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Россия
Крым
Владимир Константинов
Антониу Гутерриш
приглашения
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзкое предложение Берлина по российским активам обернулось провалом
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.