Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 февраля: инфографика

В ночь на 18 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

21 БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Чувашской Республики, один БПЛА – над акваторией Черного моря, — сообщили в ведомстве.