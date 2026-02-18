Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля

Операторы дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника, российские войска ударили по зданию с иностранными наемниками и офицерами украинских войск, ВС РФ зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Армия РФ обеспечила себе стабильный сигнал благодаря спутникам

Благодаря орбитальным спутникам российская армия имеет устойчивый сигнал связи в зоне проведения спецоперации, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, есть четыре способа подключения, все они успешно применяются.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Российские войска зашли на позиции ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские военные проводят зачистку местности.

«Параллельно с этим наши военнослужащие ведут огонь по украинским позициям в восточной части города, которые находятся на западной и северной окраинах населенного пункта», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что противник основательно укрепился в Новодмитровке, там появились «довольно мощные фортификационные сооружения».

ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО

Российские подразделения применяли систему спутниковой связи Starlink, для того чтобы ввести противника в заблуждение, рассказал Тишков. По его словам, также российская армия использовала терминалы для ударов в глубине.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями, и в первую очередь для введения противника в заблуждение», — отметил он.

Тишков добавил, что пункты управления ВС РФ обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система управления функционирует стабильно, указал он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Дрон ВС РФ нанес удар по месту сбора командиров ВСУ в Сумах

Российские войска нанесли удар по зданию в городе Сумы, где проходило собрание иностранных наемников и офицеров ВСУ. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не прокомментировали.

В украинских соцсетях очевидцы опубликовали кадры с моментами мощного взрыва. Украинские СМИ также подтверждают факт инцидента и публикуют фотографии с места событий, но воздерживаются от подробных комментариев.

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет.

По словам губернатора, в результате атаки началось возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде. В селе Таврово повреждено остекление коммерческого здания, также зафиксированы повреждения объектов энергетики.

Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок

На Красноармейском направлении операторы ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА 5-й мотострелковой бригады нанесли удар по выявленным целям.

Разведка вскрыла укрытия противника в лесополосе. Операторы оперативно снарядили дроны и совершили вылет, после чего позиции ВСУ уничтожили.

