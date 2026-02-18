Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:00

Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Операторы дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника, российские войска ударили по зданию с иностранными наемниками и офицерами украинских войск, ВС РФ зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 17 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Армия РФ обеспечила себе стабильный сигнал благодаря спутникам

Благодаря орбитальным спутникам российская армия имеет устойчивый сигнал связи в зоне проведения спецоперации, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, есть четыре способа подключения, все они успешно применяются.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Российские войска зашли на позиции ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские военные проводят зачистку местности.

«Параллельно с этим наши военнослужащие ведут огонь по украинским позициям в восточной части города, которые находятся на западной и северной окраинах населенного пункта», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что противник основательно укрепился в Новодмитровке, там появились «довольно мощные фортификационные сооружения».

ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО

Российские подразделения применяли систему спутниковой связи Starlink, для того чтобы ввести противника в заблуждение, рассказал Тишков. По его словам, также российская армия использовала терминалы для ударов в глубине.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями, и в первую очередь для введения противника в заблуждение», — отметил он.

Тишков добавил, что пункты управления ВС РФ обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система управления функционирует стабильно, указал он.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Дрон ВС РФ нанес удар по месту сбора командиров ВСУ в Сумах

Российские войска нанесли удар по зданию в городе Сумы, где проходило собрание иностранных наемников и офицеров ВСУ. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не прокомментировали.

В украинских соцсетях очевидцы опубликовали кадры с моментами мощного взрыва. Украинские СМИ также подтверждают факт инцидента и публикуют фотографии с места событий, но воздерживаются от подробных комментариев.

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Система ПВО сбила воздушные цели, пострадавших нет.

По словам губернатора, в результате атаки началось возгорание кровли многоквартирного дома в Белгороде. В селе Таврово повреждено остекление коммерческого здания, также зафиксированы повреждения объектов энергетики.

Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок

На Красноармейском направлении операторы ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА 5-й мотострелковой бригады нанесли удар по выявленным целям.

Разведка вскрыла укрытия противника в лесополосе. Операторы оперативно снарядили дроны и совершили вылет, после чего позиции ВСУ уничтожили.

Читайте также:

«Центр» ударными БПЛА уничтожил пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 февраля

Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения

ВСУ
СВО
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.