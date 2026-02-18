ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов

Военнослужащие ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складам боеприпасов для FPV-дронов, заявил в беседе с РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый. По его словам, бойцы группировки войск «Юг» высокоточным снарядом «Краснополь» разнесли украинские склады на Константиновском направлении в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны, — подчеркнул Малый.

Он уточнил, что активность вражеских БПЛА за счет работы российской артиллерии очень сильно уменьшается. Также собеседник агентства добавил, что расчету «Краснополя» удалось уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ, что способствует продвижению вперед пехотных соединений.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили 43 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря. Больше всего дронов — 21 — было сбито над Брянской областью.

До этого стало известно, что российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ВС РФ проводят зачистку местности. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.