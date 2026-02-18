Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:17

ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов

Российские бойцы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для FPV-дронов в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складам боеприпасов для FPV-дронов, заявил в беседе с РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый. По его словам, бойцы группировки войск «Юг» высокоточным снарядом «Краснополь» разнесли украинские склады на Константиновском направлении в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны, — подчеркнул Малый.

Он уточнил, что активность вражеских БПЛА за счет работы российской артиллерии очень сильно уменьшается. Также собеседник агентства добавил, что расчету «Краснополя» удалось уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ, что способствует продвижению вперед пехотных соединений.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили 43 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря. Больше всего дронов — 21 — было сбито над Брянской областью.

До этого стало известно, что российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ВС РФ проводят зачистку местности. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
дроны
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.