Аналитик рассказал, как изменятся цены в ресторанах Аналитик Кульбака: цены в ресторанах вырастут на 20%

Цены в ресторанах могут вырасти на 20%, предположил в беседе с Readovka.news кандидат экономических наук и финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, на росте цен скажутся несколько факторов.

Аналитик объяснил, что формирование цен зависит от стоимости продуктов, расходов на аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Он отметил, что еще одной причиной подорожания станет повышение налога на добавленную стоимость для малого бизнеса с 20% до 22%.

Кульбака подчеркнул, что еще одной причиной можно считать снижение спроса. По его словам, россияне начали реже посещать кафе, что приводит к оптимизации меню и увеличению цен на ряд позиций.

Ранее сообщалось, что доля расходов россиян на продукты питания достигла максимального уровня за последние 17 лет. Сейчас на еду уходит 39,8% от всех потребительских трат.