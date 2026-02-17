Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:00

Аналитик рассказал, как изменятся цены в ресторанах

Аналитик Кульбака: цены в ресторанах вырастут на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены в ресторанах могут вырасти на 20%, предположил в беседе с Readovka.news кандидат экономических наук и финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, на росте цен скажутся несколько факторов.

Аналитик объяснил, что формирование цен зависит от стоимости продуктов, расходов на аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Он отметил, что еще одной причиной подорожания станет повышение налога на добавленную стоимость для малого бизнеса с 20% до 22%.

Кульбака подчеркнул, что еще одной причиной можно считать снижение спроса. По его словам, россияне начали реже посещать кафе, что приводит к оптимизации меню и увеличению цен на ряд позиций.

Ранее сообщалось, что доля расходов россиян на продукты питания достигла максимального уровня за последние 17 лет. Сейчас на еду уходит 39,8% от всех потребительских трат.

рестораны
цены
аналитики
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины
Участница СВО вернулась домой с фронта и умерла от рук мужа
В школах введут «обучение служением». Что это значит, как связано с СВО
Россиянка возглавила украинскую сборную на церемонии открытия Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.