Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:02

В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков

РБК: звонки от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка лишились обязательной маркировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Звонки от крупнейших российских банков перестали маркироваться, сообщает РБК. По информации агентства, вызовы от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка больше не сопровождаются пометкой «банк», как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством.

В материале говорится, что такое решение сотовых операторов связано с тем, что банки так и не заключили с компаниями договоры о данной обязательной опции. Теперь звонки от этих финансовых организаций помечаются не припиской «банк» или конкретным названием финансовой организации, а надписью «звонок без маркировки».

Ранее Национальный совет финансового рынка выступил с критикой инициативы по жесткому ограничению количества банковских карт на одного человека. Ведомство направило в Минцифры предложение смягчить планируемые нормы в рамках законопроекта «Антифрод 2.0» и вместо общего лимита в 20 карт установить ограничение в 10 карт, но в рамках одного банка.

До этого эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что для защиты от мошенников нужно сохранять критическое мышление, в том числе никогда и никому не сообщать приходящие коды из СМС-сообщений. Он посоветовал установить антивирус на все гаджеты и использовать двухфакторную аутентификацию.

Россия
банки
звонки
операторы
маркировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вылегжанин оценил уровень конкуренции в российских лыжных гонках
Военный эксперт рассекретил новую тактику ВСУ в зоне СВО
США выступили с жестким заявлением по Венесуэле
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок
Стальной жетон спас жизнь российскому военному
ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь
Перекрытие Крымского моста вызвало сбой в графике движения поездов
В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2»
Число жертв непогоды в США превысило 40 человек
В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал
Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России
Замминистра погиб вместе со свитой при крушении самолета в Индии
Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта
«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров
Юрист раскрыл, какой штраф может грозить за громкий скандал в квартире
В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков
В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников
Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026
Операция в тылу, «загон» для наемников ВСУ: новости СВО к утру 28 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.