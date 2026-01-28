В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков РБК: звонки от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка лишились обязательной маркировки

Звонки от крупнейших российских банков перестали маркироваться, сообщает РБК. По информации агентства, вызовы от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка больше не сопровождаются пометкой «банк», как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством.

В материале говорится, что такое решение сотовых операторов связано с тем, что банки так и не заключили с компаниями договоры о данной обязательной опции. Теперь звонки от этих финансовых организаций помечаются не припиской «банк» или конкретным названием финансовой организации, а надписью «звонок без маркировки».

Ранее Национальный совет финансового рынка выступил с критикой инициативы по жесткому ограничению количества банковских карт на одного человека. Ведомство направило в Минцифры предложение смягчить планируемые нормы в рамках законопроекта «Антифрод 2.0» и вместо общего лимита в 20 карт установить ограничение в 10 карт, но в рамках одного банка.

До этого эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что для защиты от мошенников нужно сохранять критическое мышление, в том числе никогда и никому не сообщать приходящие коды из СМС-сообщений. Он посоветовал установить антивирус на все гаджеты и использовать двухфакторную аутентификацию.