Россиян могут ограничить по количеству карт в одном банке НСФР призвал смягчить планируемые ограничения на лимит числа карт на человека

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с критикой инициативы по жесткому ограничению количества банковских карт на одного человека. Ведомство направило в Минцифры предложение смягчить планируемые нормы в рамках законопроекта «Антифрод 2.0» и вместо общего лимита в 20 карт установить ограничение в 10 карт, но в рамках одного банка, пишет РИА Новости.

Что же касается количественного параметра ограничения, то оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения, представляется количество в 10 карт для каждого банка, — сказано в документе.

Соответствующее заключение на пакет мер против кибермошенников содержится в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Авторы инициативы «Антифрод 2.0» предлагали наделить Банк России полномочиями устанавливать предельное число платежных карт на одного клиента.

Согласно текущей редакции законопроекта, банки не смогут выдавать одному человеку более пяти карт, а общее количество карт у гражданина не должно превышать 20, если ЦБ не установит иное. Однако эксперты НСФР считают эту меру избыточной для борьбы с мошенничеством.

По их мнению, злоумышленники для схем обычно оформляют множество карт в одном банке, что уже регулируется внутренними лимитами финансовых организаций. Таким образом, предлагаемая норма может в большей степени ограничить права добросовестных клиентов, чем реально повлиять на пресечение деятельности дропперов (посредников, предоставляющих свои карты для переводов мошеннических средств).

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что для защиты от мошенников нужно сохранять критическое мышление, в том числе никогда и никому не сообщать приходящие коды из СМС-сообщений. Он посоветовал установить антивирус на все гаджеты и использовать двухфакторную аутентификацию.