Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:02

Любовь на пороге: кто встретит судьбу после 26 января 2026 года — знаки для избранных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жизнь порой кажется серой рутиной, когда рядом нет того, кто разделит с вами радости и печали. Но судьба умеет удивлять — для некоторых людей совсем скоро наступит время настоящих чувств. Если вы одиноки или ваш нынешний союз приносит лишь разочарование, приготовьтесь: после 26 января 2026 года жизнь может измениться в один миг.

Те, кто родился 3, 10, 17, 24 или 31-го числа, могут встретить свою настоящую любовь неожиданно, словно теплый летний ливень. Для мужчин это будет встреча с женщиной, чья улыбка согреет, а глаза засияют, как звезды. Женщины, в свою очередь, обретут надежную опору — рядом окажется человек, способный стать настоящей защитой и поддержкой. Любовь преобразит все вокруг: проблемы начнут решаться словно по волшебству, а будни заиграют новыми красками. Не пропустите знак судьбы — возможно, именно ваш ангел‑хранитель уже готовит встречу, которая изменит жизнь навсегда.

Ранее сообщалось, что перевернутая Семерка кубков в раскладе на 24 января 2026 года предупреждает о возможных иллюзиях и обманах, но одновременно обещает прозрение и новые возможности. В зависимости от знака зодиака каждый сможет извлечь из этого периода свою пользу, если будет внимателен к знакам судьбы.

Проверено редакцией
астрология
знаки зодиака
советы
любовь
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.