Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 08:11

Семерка Кубков на горизонте: что ждет знаки Зодиака после 24 января 2026 года

Читайте нас в Дзен

Перевёрнутая «Семёрка Кубков» в раскладе на 24 января 2026 года предупреждает о возможных иллюзиях и обманах, но одновременно обещает прозрение и новые возможности. В зависимости от знака Зодиака каждый сможет извлечь из этого периода свою пользу — если будет внимателен к знакам судьбы.

Для огненных знаков — Овнов, Львов и Стрельцов — наступает время прояснения ситуации. Если вы сомневались в будущем, после 24 января всё постепенно встанет на свои места: иллюзии развеются, откроется правда, появятся новые возможности, которые важно не упустить.

Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — получат шанс глубже понять близких: вы увидите истинную сущность партнёра и сможете начать честный разговор, даже если правда окажется болезненной. Воздушным знакам — Близнецам, Весам и Водолеям — стоит проявить осторожность: избегайте необдуманных решений, не берите кредиты и не давайте деньги в долг. Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — должны сосредоточиться на карьере: продумайте чёткий план действий, и тогда, пусть не сразу, но задуманное обязательно получится.

Ранее Тамара Глоба заявила, что главными датами наступившего 2026 года будут 26 февраля и 20 января. По ее словам, даже провидец Вольф Мессинг считал судьбоносным конец зимы будущего года.

Проверено редакцией
астрология
знаки зодиака
советы
звезды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.