Семерка Кубков на горизонте: что ждет знаки Зодиака после 24 января 2026 года

Перевёрнутая «Семёрка Кубков» в раскладе на 24 января 2026 года предупреждает о возможных иллюзиях и обманах, но одновременно обещает прозрение и новые возможности. В зависимости от знака Зодиака каждый сможет извлечь из этого периода свою пользу — если будет внимателен к знакам судьбы.

Для огненных знаков — Овнов, Львов и Стрельцов — наступает время прояснения ситуации. Если вы сомневались в будущем, после 24 января всё постепенно встанет на свои места: иллюзии развеются, откроется правда, появятся новые возможности, которые важно не упустить.

Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — получат шанс глубже понять близких: вы увидите истинную сущность партнёра и сможете начать честный разговор, даже если правда окажется болезненной. Воздушным знакам — Близнецам, Весам и Водолеям — стоит проявить осторожность: избегайте необдуманных решений, не берите кредиты и не давайте деньги в долг. Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — должны сосредоточиться на карьере: продумайте чёткий план действий, и тогда, пусть не сразу, но задуманное обязательно получится.

Ранее Тамара Глоба заявила, что главными датами наступившего 2026 года будут 26 февраля и 20 января. По ее словам, даже провидец Вольф Мессинг считал судьбоносным конец зимы будущего года.