Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов Пьяный водитель без прав сбил трех пешеходов в Чите

Пьяный водитель в Чите сбил трех пешеходов, в числе которых был восьмилетний ребенок, заявили в Госавтоинспекции Забайкальского края. 27-летний мужчина находился за рулем Toyota Vista. При этом у него не было водительских прав.

Инцидент произошел днем 25 января. В результате происшествия пешеходы получили различные травмы. 58-летняя женщина была доставлена в больницу. Ребенок получил лишь ушибы. Третий пострадавший не стал обращаться к врачам.

В отношении нетрезвого водителя уже возбуждено административное дело. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее в Кумертау пьяный водитель на большой скорости сбил женщину с двумя маленькими детьми прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль наехал на санки, в которых находились дети. В результате обе девочки были доставлены в больницу с полученными травмами. У старшего ребенка зафиксированы многочисленные ушибы. Водитель не оказал пострадавшим никакой помощи и скрылся с места происшествия.