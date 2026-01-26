Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:41

Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО

Генерал Попов: погода помешает агрессивным действиям ВСУ в ближайшее время

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Плохие погодные условия ограничат возможности ВСУ для агрессивных действий в ближайшее время, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Тем не менее, по его словам, это не говорит о полном прекращении контрударов со стороны украинской армии.

[Провокации ВСУ] идут с такой периодичностью, что эту цепочку посмотреть и сказать, что она была где-то разорвана, мы даже не можем. Усилиться они, наверное, не смогут по той причине, что сейчас климатогеографические особенности сказываются очень сильно. Образуется большой снежный покров, температурный режим очень низкий, еще и осадки идут различного характера: дымка, снегопады или вымораживание, кристаллизация влажных воздушных масс. Это все не дает ВСУ возможности проявить себя более агрессивно, если даже они и захотели бы, — высказался Попов.

Он отметил, что провокации со стороны ВСУ продолжаются в том же духе, как и при главе офиса президента Украины Кирилле Буданове, когда тот возглавлял ГУР. По словам Попова, сейчас военачальник участвует в переговорах, но значительных изменений не видно. Таким образом, указал генерал, не стоит ожидать ни улучшений, ни ухудшения ситуации.

Будет рутинная работа на передовой: постоянно контролировать воздушное пространство, уничтожать дроны, предупреждать силами разведки и артиллерийскими системами РФ различного назначения. Попытки контрударов [ВСУ] формировать какие-то, возможно, будут. Такие слабенькие, конечно, не стратегически важные, а вот отдельные тактические ходы — это все будет в такой же степени доступности. ВС РФ это не привыкать отражать. Поэтому я пока не настроен на то, что переговорные процессы на чем-то отразятся. Главное — стоят цели. Есть возможности в боевом потенциале наступательных войск России. Нам надо использовать этот момент по полной программе, несмотря на то что идут переговоры, — заключил Попов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате атак украинских беспилотников в регионе повреждены энергообъекты и школа. По его словам, ВСУ направили в сторону республики не менее десяти БПЛА.

