26 января 2026 в 12:50

Поезд протаранил легковушку в российском регионе

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Омской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На железнодорожном переезде в Омской области грузовой поезд столкнулся с легковой машиной, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Следователи выехали на место, чтобы выяснить причины происшествия.

По предварительным данным, сегодня около пяти часов утра по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Карбышево-2 и Входная Западно-Сибирской железной дороги в Омском районе Омской области произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, — сказано в сообщении.

В прокуратуре считают, что водитель машины проехал на запрещающий сигнал светофора и оказался на путях перед поездом. Сейчас устанавливаются все детали случившегося. Прокуратура начала проверку по факту нарушения правил безопасности на железной дороге.

Ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей. Авария на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа затруднила движение транспорта. До этого четыре человека погибли при массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей на трассе в Чистопольском районе Татарстана.

