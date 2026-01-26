Поезд протаранил легковушку в российском регионе Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Омской области

На железнодорожном переезде в Омской области грузовой поезд столкнулся с легковой машиной, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Следователи выехали на место, чтобы выяснить причины происшествия.

По предварительным данным, сегодня около пяти часов утра по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Карбышево-2 и Входная Западно-Сибирской железной дороги в Омском районе Омской области произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, — сказано в сообщении.

В прокуратуре считают, что водитель машины проехал на запрещающий сигнал светофора и оказался на путях перед поездом. Сейчас устанавливаются все детали случившегося. Прокуратура начала проверку по факту нарушения правил безопасности на железной дороге.

