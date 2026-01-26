Российский препарат против ВПЧ одобрили для вакцинации детей «Нанолек»: Минздрав одобрил вакцину против ВПЧ для детей от 9 до 17 лет

Первая российская вакцина для профилактики вируса папилломы человека одобрена для применения у несовершеннолетних, сообщили в компании «Нанолек». Препарат «Цегардекс» теперь можно использовать для иммунизации детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет.

Разработчик препарата отмечает, что Минздрав РФ внес соответствующие изменения в регистрационное досье вакцины. Таким образом, с марта 2025 года, когда средство было зарегистрировано, сфера его применения была официально расширена.

Исследование вакцины с участием 402 детей обоего пола проходило в пяти клинических центрах на территории РФ <…> Вакцина характеризуется хорошей переносимостью и профилями эффективности и безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства запросил доклад о развитии производства лекарств и вакцин в стране. Кроме того, он потребовал составить отчет об увеличении мощностей отечественных фармацевтических предприятий.

Прежде глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что вакцинация против ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2027 года. Для этого в 2026 году необходимо принять соответствующее законодательное решение.