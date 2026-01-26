Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:33

Стало известно о прогрессе в состоянии здоровья Шумахера

Daily Mail: Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой травмы головы

Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер Фото: firo/Global Look Press
Состояние здоровья легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера демонстрирует положительную динамику, сообщило издание Daily Mail. По информации источника, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели после тяжелой травмы, полученной в 2013 году.

Инцидент произошел во время горнолыжного отдыха Шумахера во французских Альпах, когда он уже завершил профессиональную карьеру. В результате падения гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, что потребовало длительной реабилитации и подключения к аппарату искусственного поддержания жизненных функций.

В настоящее время, как передают источники, 57-летний Шумахер проживает в своем особняке на Майорке. Для перемещений он использует инвалидное кресло, а помощь ему оказывают медсестра и терапевт.

Ранее сообщалось, что во Франции 21-летний мотогонщик Рафаэль Шоле попал в серьезную аварию во время соревнований. Он получил тяжелые травмы, его доставили вертолетом в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

Прежде на автогонках серии Top Race в Буэнос-Айресе пилот Луис Гастальди потерял контроль над автомобилем на повороте, после чего его машина вылетела с трассы, совершила несколько переворотов в воздухе и врезалась в зрительскую трибуну. В момент аварии она оказалась пустой. Сам гонщик не получил серьезных травм.

