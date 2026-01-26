Стало известно о прогрессе в состоянии здоровья Шумахера Daily Mail: Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой травмы головы

Состояние здоровья легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера демонстрирует положительную динамику, сообщило издание Daily Mail. По информации источника, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели после тяжелой травмы, полученной в 2013 году.

Инцидент произошел во время горнолыжного отдыха Шумахера во французских Альпах, когда он уже завершил профессиональную карьеру. В результате падения гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, что потребовало длительной реабилитации и подключения к аппарату искусственного поддержания жизненных функций.

В настоящее время, как передают источники, 57-летний Шумахер проживает в своем особняке на Майорке. Для перемещений он использует инвалидное кресло, а помощь ему оказывают медсестра и терапевт.

