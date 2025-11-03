Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:11

Гоночная машина влетела в трибуны во время турнира в Буэнос-Айресе

Автодром Буэнос-Айреса Автодром Буэнос-Айреса Фото: Shutterstock/FOTODOM

На автогонках серии Top Race в Буэнос-Айресе пилот Луис Гастальди потерял контроль над автомобилем на повороте, после чего его машина вылетела с трассы, совершила несколько переворотов в воздухе и врезалась в зрительскую трибуну, сообщает La Derecha Diario. В момент аварии трибуна оказалась пустой.

Сам гонщик не получил серьезных травм. При этом его автомобиль получил серьезные повреждения.

Top Race — это аргентинская гоночная серия. Соревнования часто проходят на трассах вблизи Буэнос-Айреса, включая автодром Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Ранее польский автогонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время раллийных соревнований. Инцидент произошел в городе Ныса на юге Польши. 40-летний гонщик врезался в дерево, после чего его автомобиль загорелся. Находившийся в машине штурман был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми повреждениями. Расследование обстоятельств происшествия ведется под контролем прокуратуры. Организаторы приняли решение о досрочном прекращении соревнований в знак уважения к памяти погибшего.

