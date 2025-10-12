Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 19:15

Польский гонщик заживо сгорел в машине на ралли

Польский гонщик Сенковский умер в аварии на ралли в Нысе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польский гонщик Артур Сенковский во время ралли врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине, сообщает TVP со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в Нысе на юге Польши. Сенковскому было 40 лет. Вместе с ним в машине был штурман, он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Несмотря на немедленную помощь очевидцев, один из участников ралли (Артур Сенковский. — NEWS.ru) скончался на месте происшествия, — добавили в полиции.

В настоящее время ведется работа под надзором прокурора. Из уважения к погибшему организаторы решили прервать соревнования досрочно. В субботу на этом же ралли в Нысе один из автомобилей сбил двух фотокорреспондентов, стоявших у трассы. Их доставили в больницу.

Ранее стало известно о смерти победительницы Стокгольмского марафона эфиопской бегуньи Шеварге Алене. Она умерла в возрасте 30 лет, женщине стало плохо прямо на тренировке. Она была немедленно госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти. Причины смерти бегуньи устанавливаются. В конце мая 2025 года Алене выиграла Стокгольмский марафон, пробежав дистанцию за 2 часа 30 минут 38 секунд.

