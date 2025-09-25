Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:41

30-летняя победительница Стокгольмского марафона умерла на тренировке

Известная эфиопская бегунья Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет

Шеварге Алене Шеварге Алене Фото: Kenta JÃƒâ€“Nsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известная эфиопская бегунья на длинные дистанции и победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу мероприятия. Бегунье стало плохо во время тренировки в Аддис‑Абебе.

Она была немедленно госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти. Причины смерти спортсменки пока не установлены.

С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года. Мы выражаем соболезнования ее родным и близким, — передает пресс-служба марафона.

В конце мая 2025 года Алене выиграла Стокгольмский марафон, пробежав дистанцию за 2 часа 30 минут 38 секунд. В январе она пришла к финишу пятой на Мумбайском марафоне, а до этого одерживала победы на забегах в Мехико и Мериде в Мексике.

Ранее россиянам сообщили о смерти легендарной олимпийской чемпионки Галины Зыбиной. Она ушла из жизни на 94-м году жизни. В 1952 году она выступала на Олимпийских играх в составе сборной СССР в Хельсинки и взяла золото. На следующих Играх в Мельбурне в 1956-м стала серебряным призером.

