Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины

03 октября 2025 в 19:18

Столичные власти предупредили о перекрытиях дорог в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы 4 и 5 октября будет временно прекращено движение транспорта в связи с проведением полумарафона «Моя столица», сообщил Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Ограничения затронут Университетскую площадь, улицу Косыгина, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, мост Лужники и прилегающие набережные.

На указанных участках также будет действовать запрет на парковку транспортных средств. Организаторы призывают жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты с учетом временных изменений в дорожной ситуации.

Ранее организаторы Московского марафона сообщили, что победителем мужского забега стал кенийский спортсмен Альфонс Киген, преодолевший дистанцию 42 195 метров за 2:09.31. Среди женщин первое место заняла россиянка Луиза Лега с результатом 2:28.32. Киген улучшил предыдущее достижение марафона, установленное в 2024 году марокканцем Юнесом Беннаром. Вторую позицию в мужском зачете занял эфиопский бегун Гебретсадик Адихана (2:10.09), третью — представитель России Дмитрий Неделин (2:10.43).

