Кениец обошел россиян в Московском марафоне

Кениец Альфонс Киген стал победителем Московского марафона среди мужчин, преодолев дистанцию 42 195 метров за 2:09.31, сообщили организаторы соревнований. Среди женщин лучшей оказалась россиянка Луиза Лега, ее результат составил 2:28.32.

Киген обновил рекорд марафона, установленный в 2024 году марокканцем Юнесом Беннаром. Второе место занял Гебретсадик Адихана из Эфиопии (2:10.09), третьим стал россиянин Дмитрий Неделин (2:10.43).

А еще Московский марафон стал самым быстрым марафоном в России за всю историю — быстрее 2:09.31 на территории нашей страны еще никто никогда не бежал, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, сколько человек поучаствовали в форуме «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“», который прошел с 1 августа по 14 сентября. Он собрал в «Лужниках» свыше 1,7 млн человек. В рамках форума в столице провели свыше 3800 тренировок и различных спортивных активностей. На фестивале также представили инновационные разработки в сфере здорового образа жизни, а также рассказали об успехах российских спортсменов.