«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 14:51

Кениец обошел россиян в Московском марафоне

Кениец Киген и россиянка Лега стали победителями Московского марафона

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кениец Альфонс Киген стал победителем Московского марафона среди мужчин, преодолев дистанцию 42 195 метров за 2:09.31, сообщили организаторы соревнований. Среди женщин лучшей оказалась россиянка Луиза Лега, ее результат составил 2:28.32.

Киген обновил рекорд марафона, установленный в 2024 году марокканцем Юнесом Беннаром. Второе место занял Гебретсадик Адихана из Эфиопии (2:10.09), третьим стал россиянин Дмитрий Неделин (2:10.43).

А еще Московский марафон стал самым быстрым марафоном в России за всю историю — быстрее 2:09.31 на территории нашей страны еще никто никогда не бежал, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, сколько человек поучаствовали в форуме «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“», который прошел с 1 августа по 14 сентября. Он собрал в «Лужниках» свыше 1,7 млн человек. В рамках форума в столице провели свыше 3800 тренировок и различных спортивных активностей. На фестивале также представили инновационные разработки в сфере здорового образа жизни, а также рассказали об успехах российских спортсменов.

Кения
Россия
Москва
марафоны
победы
бег
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Отбывающая наказание Ле Пен рвется на выборы в парламент Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.