Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:56

Форум «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» собрал свыше 1,7 млн человек

Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» Фото: Пресс-служба форума

Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» объединил свыше 1,7 млн человек в «Лужниках». Организатором мероприятия выступил департамент спорта города Москвы.

Всего 3,8 тыс. тренировок и спортивных активностей прошли в Москве при полном аншлаге. Горожане и туристы смогли выбрать занятие по душе в 19 тематических зонах. Не менее популярными стали и познавательные мероприятия: лекции, автограф-сессии и встречи с известными атлетами собрали аудиторию свыше 25 тыс. человек.

Масштабная спортивная программа объединила десятки тысяч участников. Беговое сообщество привлекло более 50 тыc. любителей спорта, а в детском забеге свои силы попробовали свыше 900 юных спортсменов.

Особой популярностью пользовались «звездные» тренировки. Знаменитости, в числе которых были фигуристка Алина Загитова, певица и танцовщица Екатерина Адушкина, гимнастка Самира Мустафаева и ведущая Ассоль Васильева, провели 2690 занятий.

Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» прошел с 1 августа по 14 сентября. В программу мероприятия вошли турниры, чемпионаты, диджей-сеты, тренировки и многое другое.

форумы
спорт
Москва
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.