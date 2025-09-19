Форум «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» собрал свыше 1,7 млн человек

Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» объединил свыше 1,7 млн человек в «Лужниках». Организатором мероприятия выступил департамент спорта города Москвы.

Всего 3,8 тыс. тренировок и спортивных активностей прошли в Москве при полном аншлаге. Горожане и туристы смогли выбрать занятие по душе в 19 тематических зонах. Не менее популярными стали и познавательные мероприятия: лекции, автограф-сессии и встречи с известными атлетами собрали аудиторию свыше 25 тыс. человек.

Масштабная спортивная программа объединила десятки тысяч участников. Беговое сообщество привлекло более 50 тыc. любителей спорта, а в детском забеге свои силы попробовали свыше 900 юных спортсменов.

Особой популярностью пользовались «звездные» тренировки. Знаменитости, в числе которых были фигуристка Алина Загитова, певица и танцовщица Екатерина Адушкина, гимнастка Самира Мустафаева и ведущая Ассоль Васильева, провели 2690 занятий.

Форум «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“» прошел с 1 августа по 14 сентября. В программу мероприятия вошли турниры, чемпионаты, диджей-сеты, тренировки и многое другое.