Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич, являющаяся обладательницей мирового рекорда в марафоне, отстранена от соревнований на трехлетний срок за нарушение антидопингового регламента, заявили в Athletics Integrity Unit (AIU). В пробе, сданной спортсменкой в марте 2025 года, был выявлен препарат диуретического действия.

Несмотря на стандартный двухлетний срок дисквалификации, в AIU посчитали, что препарат Чепнгетич приняла умышленно. Это послужило основанием для увеличения периода отстранения.

31-летняя Чепнгетич установила мировой рекорд в октябре 2024 года, преодолев марафонскую дистанцию в Чикаго за 2 часа 9 минут 56 секунд. Спортсменка также является чемпионкой мира 2019 года и трехкратной победительницей Чикагского марафона (2021, 2022, 2024) — одного из семи наиболее престижных забегов в данной дисциплине.

