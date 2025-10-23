Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:34

Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг

Рекордсменка мира в марафоне Чепнгетич была дисквалифицирована за допинг

Рут Чепнгетич Рут Чепнгетич Фото: IMAGO/Shaina Benhiyoun/SPP/imago-images.de/Global Look Press

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич, являющаяся обладательницей мирового рекорда в марафоне, отстранена от соревнований на трехлетний срок за нарушение антидопингового регламента, заявили в Athletics Integrity Unit (AIU). В пробе, сданной спортсменкой в марте 2025 года, был выявлен препарат диуретического действия.

Несмотря на стандартный двухлетний срок дисквалификации, в AIU посчитали, что препарат Чепнгетич приняла умышленно. Это послужило основанием для увеличения периода отстранения.

31-летняя Чепнгетич установила мировой рекорд в октябре 2024 года, преодолев марафонскую дистанцию в Чикаго за 2 часа 9 минут 56 секунд. Спортсменка также является чемпионкой мира 2019 года и трехкратной победительницей Чикагского марафона (2021, 2022, 2024) — одного из семи наиболее престижных забегов в данной дисциплине.

Ранее несовершеннолетняя российская ски-альпинистка была отстранена от участия в соревнованиях на шестимесячный срок после выявления запрещенного вещества в ее допинг-пробе. Имя спортсменки не раскрывается. На момент нарушения антидопинговых правил возраст девочки не достигал 14 лет.

спортсмены
легкая атлетика
допинг
марафоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.