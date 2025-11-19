Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:06

Абрамову назначили главным тренером российской сборной

Дегтярев назначил Абрамову главным тренером сборной России по легкой атлетике

Светлана Абрамова Светлана Абрамова Фото: Валерия Калугина/ТАСС
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал Светлану Абрамову в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Соответствующий приказ был подписан 19 ноября. Министр выразил уверенность в том, что управленческая школа Абрамовой и преемственность в подходах к наставничеству помогут команде двигаться вперед.

Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта, — написал Дегтярев.

Абрамова является заслуженным тренером и опытным управленцем. На протяжении более 10 лет она отвечала за работу сборной в дисциплине прыжков с шестом, где выстроила эффективную систему подготовки. Она воспитала призера Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову.

Ранее Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие и содержание спортивных объектов. По его словам, это важная часть культуры боления. Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.

легкая атлетика
Михаил Дегтярев
Минспорт
тренеры
