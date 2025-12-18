«Настоящий наследник Яшина»: в Минспорте оценили успех российского вратаря

Российский голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов — настоящий наследник легендарного советского вратаря Льва Яшина, заявил глава Минспорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Так он отреагировал на финальный матч против бразильского «Фламенго», в котором Сафонов отбил сразу четыре пенальти.

Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот, — написал Дегтярев.

Министр отметил, что «звезды» появляются не только в футболе, но и в хоккее, а также других видах спорта. Он добавил, что российским спортсменам не помешали запреты и другие дискриминационные меры.

Выступление российского голкипера ПСЖ также похвалил легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Он подчеркнул, что Сафонов — очень талантливый вратарь.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.