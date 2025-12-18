Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:31

«Настоящий наследник Яшина»: в Минспорте оценили успех российского вратаря

Глава Минспорта назвал Сафонова наследником советского вратаря Яшина

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Hussein Sayed/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Российский голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов — настоящий наследник легендарного советского вратаря Льва Яшина, заявил глава Минспорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Так он отреагировал на финальный матч против бразильского «Фламенго», в котором Сафонов отбил сразу четыре пенальти.

Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот, — написал Дегтярев.

Министр отметил, что «звезды» появляются не только в футболе, но и в хоккее, а также других видах спорта. Он добавил, что российским спортсменам не помешали запреты и другие дискриминационные меры.

Выступление российского голкипера ПСЖ также похвалил легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Он подчеркнул, что Сафонов — очень талантливый вратарь.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.

Россия
Минспорт
Михаил Дегтярев
оценки
Матвей Сафонов
успехи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.