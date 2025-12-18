Легендарный вратарь восхитился игрой Сафонова в матче против «Фламенго»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон похвалил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном поединке Межконтинентального кубка против «Фламенго». Он подчеркнул, что Сафонов — очень талантливый вратарь, передает Sport24.

Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично! – сказал Буффон.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.

До этого стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

Тем временем Международная федерация футбола снизила стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Решение последовало после заявления Ассоциации футбольных болельщиков Европы, которая назвала первоначальные цены завышенными.