ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов ФИФА снизила стоимость билетов на матчи ЧМ по футболу 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) снизила стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Associated Press. Решение последовало после заявления Ассоциации футбольных болельщиков Европы, которая назвала первоначальные цены завышенными.

Ассоциация указывала на то, что минимальная стоимость пакета билетов для лояльных болельщиков, включающего все матчи команды от группового этапа до финала, составляла $6900 (549 759 рублей), что в пять раз превышает стоимость аналогичного пакета на ЧМ-2022. Организация призвала ФИФА немедленно приостановить продажи билетов.

Напомним, что при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты стоимостью от $21 (1673 рубля), а максимальная цена за полный пакет до финала в самой доступной категории должна была составить $2242 (178 632 рубля).

После пересмотра ценовой политики некоторые болельщики смогут приобрести билеты на отдельные матчи за $60, а стоимость полного пакета снизилась до $4185 (333 441 рубль). В ФИФА подчеркнули, что национальные футбольные федерации самостоятельно определяют порядок распределения билетов среди своих болельщиков.

Ранее стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.