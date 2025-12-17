Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:21

ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов

ФИФА снизила стоимость билетов на матчи ЧМ по футболу 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) снизила стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Associated Press. Решение последовало после заявления Ассоциации футбольных болельщиков Европы, которая назвала первоначальные цены завышенными.

Ассоциация указывала на то, что минимальная стоимость пакета билетов для лояльных болельщиков, включающего все матчи команды от группового этапа до финала, составляла $6900 (549 759 рублей), что в пять раз превышает стоимость аналогичного пакета на ЧМ-2022. Организация призвала ФИФА немедленно приостановить продажи билетов.

Напомним, что при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты стоимостью от $21 (1673 рубля), а максимальная цена за полный пакет до финала в самой доступной категории должна была составить $2242 (178 632 рубля).

После пересмотра ценовой политики некоторые болельщики смогут приобрести билеты на отдельные матчи за $60, а стоимость полного пакета снизилась до $4185 (333 441 рубль). В ФИФА подчеркнули, что национальные футбольные федерации самостоятельно определяют порядок распределения билетов среди своих болельщиков.

Ранее стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

ФИФА
футбол
билеты
болельщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Топливный рынок: цифровая отчетность против неопределенности
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.