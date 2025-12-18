Новый год-2026
18 декабря 2025 в 12:23

«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ

Экс-тренер Непомнящий: Сафонов должен продолжить играть за ПСЖ

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Российский вратарь Матвей Сафонов должен продолжить играть за ПСЖ, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий. Он отметил, что считает произошедшее на матче ФИФА чудом.

Луис Энрике (главный тренер ПСЖ. — NEWS.ru) ответил на вопрос, будет ли Сафонов первым номером. Он сказал, что сейчас не время об этом говорить. Я считаю, что Сафонов должен играть, — заявил Непомнящий.

Экс-тренер отметил, что впервые видел, как вратарь отразил четыре пенальти подряд. Он отметил, что высоко оценивает игру футболиста.

В футболе случаются чудеса. Вчера было очередное чудо. Я впервые видел, как вратарь отразил четыре пенальти подряд, — добавил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе парижского ПСЖ и первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго».


