Юную россиянку отстранили от соревнований из-за допинга

В России 13-летнюю ски-альпинистку отстранили от соревнований из-за допинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетняя российская ски-альпинистка, чья допинг-проба дала положительный результат, отстранена от соревнований на полгода, сообщает ТАСС, не приводя имени девочки. На момент нарушения спортсменке не исполнилось 14 лет.

Запрещенное вещество преднизолон было обнаружено после ее выступления на первенстве России в Кирове, где она вошла в число призеров. Согласно антидопинговым правилам, преднизолон запрещен к применению только в соревновательный период. Шестимесячная дисквалификация действует до 28 февраля 2026 года.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой было показательным. По ее словам, на Западе надо было наказать «именно чистую девочку». Она также назвала происходящее «дьявольским промыслом».

Между тем появилась информация о том, что Валиева приняла решение возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Сама Навка подтвердила информацию, пообещав всестороннюю поддержку 19-летней спортсменке. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе.

