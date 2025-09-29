«Дьявольский промысел»: в Госдуме описали допинговое дело Валиевой

Допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой было показательным, заявила депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, на Западе надо было наказать «именно чистую девочку». Она также назвала происходящее «дьявольским промыслом».

Когда происходила ситуация с Камилой, параллельно другие дела мы выигрывали. Просто с Камилой была показательная история. Надо было наказать именно чистую девочку. Это такой дьявольский промысел, вот именно ее опорочить, — сказала Журова.

Депутат добавила, что Валиева стала заложницей ситуации. Она также подчеркнула, что разбираться в подобных ситуациях можно лишь с привлечением европейских юристов.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Камила Валиева обладает отличной техникой и физической формой. Она отметила, что через три с половиной месяца, когда закончится срок ее дисквалификации, спортсменка сможет возобновить карьеру.