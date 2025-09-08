Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:41

Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации

Тарасова: у Валиевой все нормально с формой и она может вернуться в спорт

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Камила Валиева обладает отличной техникой, которая не изменилась за последние три с половиной месяца, оставшиеся до окончания ее дисквалификации, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что Валиева сможет вернуться в спорт, если у нее самой есть такое желание, передает РИА Новости.

Все у нее нормально. Захочет восстановиться — восстановится. У нее профессиональный тренер, профессиональная команда. Они решат, как делать, — прокомментировала Тарасова.

Она также отметила, что будет очень рада возвращению фигуристки.

В январе 2024 года Камилу Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева уже внесла значительный вклад в победу российской сборной в командном турнире, хотя в итоге команде была присуждена бронзовая медаль.

Ранее Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе ее коллеги Этери Тутберидзе. Тарасова отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения Тутберидзе.

Татьяна Тарасова
Камила Валиева
фигуристы
отстранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.