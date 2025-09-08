Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации Тарасова: у Валиевой все нормально с формой и она может вернуться в спорт

Российская фигуристка Камила Валиева обладает отличной техникой, которая не изменилась за последние три с половиной месяца, оставшиеся до окончания ее дисквалификации, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что Валиева сможет вернуться в спорт, если у нее самой есть такое желание, передает РИА Новости.

Все у нее нормально. Захочет восстановиться — восстановится. У нее профессиональный тренер, профессиональная команда. Они решат, как делать, — прокомментировала Тарасова.

Она также отметила, что будет очень рада возвращению фигуристки.

В январе 2024 года Камилу Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева уже внесла значительный вклад в победу российской сборной в командном турнире, хотя в итоге команде была присуждена бронзовая медаль.

Ранее Тарасова резко отреагировала на комментарии продюсера Яны Рудковской о работе ее коллеги Этери Тутберидзе. Тарасова отметила, что высказывания Рудковской являются некорректными и не отражают профессиональные достижения Тутберидзе.