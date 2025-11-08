Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:18

«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой

Глава РУСАДА назвала выход Валиевой из дисквалификации примером для остальных

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Камила Валиева показала всем остальным спортсменам пример того, как нужно выходить из дисквалификации, такое мнение высказала генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Валиева консультировалась с РУСАДА по многим вопросам.

Общение спортсменки с РУСАДА на этапе выхода из дисквалификации — это пример для многих других спортсменов, которые попали в подобную ситуацию. Камила действительно консультировалась с нами по многим вопросам, — сказала Логинова.

Она добавила, что в РУСАДА старались отвечать на вопросы Валиевой максимально аккуратно, профессионально и четко. Логинова подчеркнула, что агентство позволяет спортсменам не беспокоиться о дальнейших шагах.

Ранее появилась информация, что Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

спортсмены
фигуристы
Камила Валиева
РУСАДА
допинг
