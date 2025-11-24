День матери
24 ноября 2025 в 11:30

Вулкан начал извергаться после сна в 10 тыс. лет

В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который спал 10 тыс. лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который более 10 тыс. лет находился в состоянии покоя, передает VolcanoDiscovery. Он является частью горного хребта региона Афар и расположен примерно в 15 км к юго-востоку от действующего вулкана Эртале.

Извержение началось в 08:30 воскресенья, 23 ноября, и в результате в небо поднялся столб пепла высотой около 10-15 км. Это облако пепла быстро распространилось над юго-западной частью Аравийского полуострова. Свидетели утверждают, что взрыв был исключительно мощным как по силе, так и по уровню шума.

Вулканолог Саймон Карн утверждает, что в истории Хейли-Губби нет свидетельств извержений. Это относится ко всей эпохе голоцена, которая началась более 11 тыс. лет назад.

Ночью в воскресенье, 16 ноября, на японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Выброс пепла достиг высоты 4,4 км. Пострадавших и материального ущерба нет, сход пирокластических потоков не зафиксирован. Специалисты предупредили о возможном выпадении вулканического пепла в префектурах Кагосима и Миядзаки.

