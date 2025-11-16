Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:43

Извержение вулкана накрыло две японские префектуры

В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

Вулкан Сакурадзима Вулкан Сакурадзима Фото: Martin Rietze/moodboard/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима с выбросом пепла на высоту 4,4 километра, сообщило Главное метеорологическое агентство страны. Событие зафиксировано в ночь на воскресенье, 16 ноября, при этом сход пирокластических потоков отмечен не был, а данные о пострадавших или материальном ущербе отсутствуют.

Специалисты выпустили предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла в префектурах Кагосима и Миядзаки. В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности из пяти возможных, что официально запрещает любые восхождения на гору.

Ранее вулканолог Павел Плечов сообщил о предстоящем извержении вулкана Безымянный на Камчатке, которое превзойдет по мощности обычные показатели. Специалист уточнил, что столь интенсивные выбросы происходят с периодичностью один-два раза в течение года.

Кроме того, служба авиадиспетчеров Аляски заявила о возможном возобновлении извержения вулкана Большой Ситкин на Алеутских островах впервые с 2021 года. Соответствующее предупреждение распространено среди всех пользователей воздушного пространства с требованием к экипажам воздушных судов сохранять повышенную бдительность и незамедлительно информировать диспетчерские службы о наблюдении любых признаков паровых или пепловых облаков.

Япония
вулканы
извержения
острова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.