Извержение вулкана накрыло две японские префектуры В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима с выбросом пепла на высоту 4,4 километра, сообщило Главное метеорологическое агентство страны. Событие зафиксировано в ночь на воскресенье, 16 ноября, при этом сход пирокластических потоков отмечен не был, а данные о пострадавших или материальном ущербе отсутствуют.

Специалисты выпустили предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла в префектурах Кагосима и Миядзаки. В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности из пяти возможных, что официально запрещает любые восхождения на гору.

Ранее вулканолог Павел Плечов сообщил о предстоящем извержении вулкана Безымянный на Камчатке, которое превзойдет по мощности обычные показатели. Специалист уточнил, что столь интенсивные выбросы происходят с периодичностью один-два раза в течение года.

Кроме того, служба авиадиспетчеров Аляски заявила о возможном возобновлении извержения вулкана Большой Ситкин на Алеутских островах впервые с 2021 года. Соответствующее предупреждение распространено среди всех пользователей воздушного пространства с требованием к экипажам воздушных судов сохранять повышенную бдительность и незамедлительно информировать диспетчерские службы о наблюдении любых признаков паровых или пепловых облаков.