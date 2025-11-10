Вулканолог рассказал, каким будет извержение Безымянного

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке будет более сильным, чем обычно, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» вулканолог Павел Плечов. Он отметил, что извержения такой силы случаются один-два раза в год.

Во время извержения столб пепла поднимается на высоту 10–20 км над уровнем моря. Шлейф распространяется обычно на восток и на северо-восток. Это действительно сильное извержение, но не катастрофическое, — рассказал Плечов.

Вулканолог отметил, что катастрофическое извержение произошло лишь однажды — в 1956 году после тысячелетнего перерыва. По его словам, с тех пор вулкан извергается регулярно.

Ранее сообщалось, что вулкан Большой Ситкин на Алеутских островах может возобновить извержение впервые с 2021 года. Соответствующее предупреждение было направлено всем пользователям воздушного пространства.