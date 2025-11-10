Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:53

Вулканолог рассказал, каким будет извержение Безымянного

Вулканолог Плечов: ожидается более сильное извержение вулкана Безымянный

Кратер вулкана Безымянный (на переднем плане) и вулкан Ключевская сопка Кратер вулкана Безымянный (на переднем плане) и вулкан Ключевская сопка Фото: И. Носов/РИА Новости

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке будет более сильным, чем обычно, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» вулканолог Павел Плечов. Он отметил, что извержения такой силы случаются один-два раза в год.

Во время извержения столб пепла поднимается на высоту 10–20 км над уровнем моря. Шлейф распространяется обычно на восток и на северо-восток. Это действительно сильное извержение, но не катастрофическое, — рассказал Плечов.

Вулканолог отметил, что катастрофическое извержение произошло лишь однажды — в 1956 году после тысячелетнего перерыва. По его словам, с тех пор вулкан извергается регулярно.

Ранее сообщалось, что вулкан Большой Ситкин на Алеутских островах может возобновить извержение впервые с 2021 года. Соответствующее предупреждение было направлено всем пользователям воздушного пространства.

вулканы
Камчатка
извержения
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.